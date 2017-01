POL-GT: Geschwindigkeitsmessungen in Steinhagen

Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Am Dienstagabend (10.01., 19:30 Uhr) führten Beamte des Verkehrsdienstes auf der Brockhagener Straße Geschwindigkeitsmessungen durch. Es zeigte sich erneut, dass im Kreis Gütersloh deutlich zu schnell gefahren wird. Bei den Geschwindigkeitsmessungen waren vier Fahrzeugführer zu schnell. Zwei Fahrer mussten ein Verwarngeld bezahlen und gegen zwei weitere Verkehrsteilnehmer wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet, da sie die Geschwindigkeit um mehr als 20 km/h überschritten hatten. Ein Autofahrer wurde mit 99 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Der 22-jährige Fahrer überschritt die zulässige Geschwindigkeit abzüglich einer Toleranz um 46 km/h und muss deshalb mit einem Bußgeld in Höhe von 200 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen. Die Geschwindigkeitskontrollen werden im Kreis Gütersloh in unregelmäßigen Abständen fortgeführt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell