POL-GT: Wer kennt diesen Mann?

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock/Kreis Gütersloh (CK) - Anfang November 2016 hielt sich ein bislang unbekannter Mann in den Nachmittagsstunden in einem großen Warenhaus an der Holter Straße auf. Er bezahlte seine Einkäufe mit einem falschen 50 Euro-Schein, den er wissentlich auf diese Weise in den Verkehr brachte.

Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt:

Wer kennt diesen Mann oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

