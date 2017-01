POL-GT: Einbruch in Holz verarbeitende Firma

Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (CK) - In der Nacht zu Montag (09.01.) drangen bislang unbekannte Einbrecher durch einen im rückwärtigen Bereich befindlichen Kompressorraum in die Innenräume einer Holz verarbeitenden Firma am Tecklenburger Weg ein.

Des Weiteren hebelten sie mehrere Türen zu Lager- und Werkstatträumen auf.

Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde nichts gestohlen; eventuell wurden die Täter gestört.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder dessen Nähe beobachtet? Wer kann sonst Angaben dazu machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Rheda-Wiedenbrück unter der Telefonnummer 05242 4100-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell