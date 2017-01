POL-GT: Weißer VW Caddy gestohlen

Gütersloh (ots) - Versmold-Loxten (CK) - In der Nacht zu Samstag (07.01.) begaben sich bislang unbekannte Diebe auf das Ausstellungsgelände eines Autohändlers an der Straße Im Industriegelände. Hier stahlen sie einen dort abgestellten, nicht zugelassenen, drei Jahre alten, weißen VW Caddy. Von einem weiteren Auto entwendeten die Täter die beiden amtlichen Kennzeichen GT-TT 155, die sie dann vermutlich an dem Caddy anbrachten.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Diebstahl machen oder hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder dessen Nähe gesehen?

Hinweise nimmt die Polizei in Halle unter der Telefonnummer 05201 8156-0 entgegen.

