POL-GT: Spielautomaten aufgehebelt

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (CK) - In der Nacht zu Sonntag (08.01.) verschafften sich Einbrecher durch einen Seiteneingang Zugang zu einer Gaststätte an der Bielefelder Straße. In den Innenräumen brachen sie zwei Spielautomaten auf und stahlen daraus das Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter wieder in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen oder hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder dessen Nähe gesehen?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell