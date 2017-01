POL-GT: Einbruch in Gaststätte und Bäckerei

Gütersloh (ots) - Rietberg-Westerwiehe (CK) - In der Nacht zu Sonntag (08.01.) gelangten Einbrecher vermutlich durch ein auf Kipp stehendes Fenster in das Erdgeschoss der Gaststätte an der Westerwieher Straße. Im Schankraum wurde ein Geldspielautomat aufgehebelt und der Geldschacht entwendet. Weiterhin wurde die Kassenschublade unterhalb der Theke aufgehebelt und das Wechselgeld daraus entwendet.

Anschließend flüchteten die Täter durch die Eingangstür und begaben sich zu einer im Nebenhaus gelegenen Bäckerei. Hier versuchten sie gewaltsam durch eine Schiebetür in die Innenräume einzudringen. Das gelang jedoch nicht; die Tür hielt den Aufbruchversuchen stand.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Einbrüchen machen oder hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den Tatorten oder deren Nähe gesehen?

Hinweise nimmt die Polizei in Rheda-Wiedenbrück unter der Telefonnummer 05242 4100-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell