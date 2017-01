POL-GT: Jugendliche flüchten nach versuchtem Diebstahl

Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (CK) - Am Donnerstagabend (05.01., 20.05 Uhr) beobachtete eine aufmerksame Zeugin drei bislang unbekannte Jugendliche, die unberechtigt die Garage eines Hauses an der Nordstraße öffneten. Anschließend leuchteten sie mit einer Taschenlampe in die Innenräume - offensichtlich auf der Suche nach Diebesgut. Als die Frau die jungen Männer ansprach, liefen diese zur Straße, wo ein vierter Jugendlicher mit Fahrrädern auf sie wartete.

Anschließend flüchteten alle vier vermutlich ohne Diebesgut mit den Rädern in Richtung Marienfelder Straße. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungen verliefen leider erfolglos.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Tat machen? Wer hat die verdächtigen Jugendlichen am Tatort oder dessen Nähe gesehen?

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Rheda-Wiedenbrück unter der Telefonnummer 05242 4100-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell