POL-GT: Einbruch in Kindergarten

Gütersloh (ots) - Steinhagen (CK) - In der Nacht zu Dienstag (03.01.) drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Außentür in die Innenräume einer Kindertagesstätte am Austmannshof ein. Im Gebäude wurden sämtliche Abstellräume und der Raum der Mitarbeiterinnen aufgeschlossen und oberflächlich durchsucht.

Vermutlich flüchteten die Täter ohne Beute wieder in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat zur Tatzeit oder davor oder danach verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05201 8156-0 entgegen.

