POL-GT: Unfall in Borgholzhausen - Lettischer Lkw-Fahrer leicht verletzt

Gütersloh (ots) - Borgholzhausen (FK) - In Borgholzhausen kam es am Dienstagmittag (03.01.12:40 Uhr) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein lettischer Lkw-Fahrer leicht verletzt wurde.

Der Mann war mit einem 40t Lkw auf der Straße An der Bundestraße (B68) in Richtung Osnabrück unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache innerhalb einer Linkskurve zunächst nach rechts in einen Graben fuhr und anschließend in Höhe der Straße Klever Schlucht vor einem Baum zum Stehen kam.

Das Fahrerhaus der lettischen Zugmaschine wurde dabei komplett zerstört. Der Auflieger wurde ebenfalls stark beschädigt. Der Lkw war mit Altpapier beladen. Der 54-jährige Fahrer wurde durch den Zusammenstoß mit dem Baum leicht verletzt und zunächst mit einem Krankenwagen in ein Haller Krankenhaus gebracht. Hier konnte er anschließend wieder entlassen werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B68 teilweise gesperrt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 200000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell