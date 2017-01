POL-GT: Versuchter Einbruch - Täter manipulierten Bewegungsmelder

Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (FK) - Am Montagabend (02.01.,21:30 Uhr) kam es in Herzebrock - Clarholz zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in dem Von-Dücker-Weg. Bislang unbekannte Täter rissen zunächst das Stromkabel eines Bewegungsmelders ab, um ungestört arbeiten zu können.

Da hierdurch ein Stromausfall verursacht wurde, wurde der Hausbewohner aufgeschreckt und schaute nach der Ursache. Die Täter flüchteten anschließend.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der Nähe des Tatorts oder in der Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869 0 entegegen.

