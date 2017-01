POL-GT: Unbekannte stehlen selbstfahrende Arbeitsmaschine

Gütersloh (ots) - Verl/Rietberg (CK) - Am Silvesterabend (31.12., 23.50 Uhr) meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass eine selbstfahrende Baumaschine ohne Licht auf der Eiserstraße in Rietberg in Fahrtrichtung Langer Schemm unterwegs sei.

Diese Baumaschine - eine Straßenwalze - wird normalerweise nur mit einem Schwertransporter im öffentlichen Straßenverkehr bewegt.

Im Bereich Chromstraße/Eiserstraße bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten Spuren, die auf Beschädigungen durch die Straßenwalze hindeuteten.

Daraufhin folgten die Beamten den umgewalzten Büschen und stießen schließlich im Bereich Eiserstraße, kurz hinter der Einmündung Grüner Weg, auf die entwendete Baumaschine, die am rechten Fahrbahnrand abgestellt worden war.

Die Seitenscheibe des Fahrzeugs war offensichtlich eingeschlagen worden; unter dem Fahrersitz konnte eine Silvesterrakete aufgefunden werden.

Polizeilicher Ermittlungen ergaben dann, dass die Straßenwalze von einer Baustelle an der Chromstraße in Verl gestohlen worden war.

Im Bereich vom Tatort bis zum Auffindeort wurden umfangreiche Beschädigungen durch die Polizeibeamten festgestellt: So wurden Verkehrszeichen beschädigt, 14 Bäume wurden umgeknickt und etwa 20 Meter Grünwerk beschädigt.

Mit dieser Tat im Zusammenhang steht vermutlich ein Mercedes Kombi C-Klasse mit Gütersloher Kennzeichen, der von der Eiserstraße auf die Chromstraße in Fahrtrichtung Verl abbog. In diesem Auto saßen vier Männer.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Diebstahl oder den möglichen Verdächtigen machen? Wer hat zur Tatzeit oder davor oder danach verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem verdächtigen Mercedes machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

