POL-GT: Einbruch in Firma

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (CK) - Am vergangenen Wochenende (3012.-01.01.) drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in die Geschäftsräume einer Firma an der Kupferstraße ein.

Dort zerschlugen sie ein Sparschein sowie eine Geldkassette und durchsuchten die Geschäftsräume. Mit einem geringen Bargeldbetrag flüchteten die Einbrecher wieder in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch oder möglichen Verdächtigen machen? Wer hat zur Tatzeit oder davor oder danach verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei in Rheda-Wiedenbrück unter der Telefonnummer 05242 4100-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell