POL-GT: Tatverdächtige nach Gepäckdiebstahl gestellt Dank Zeugenhinweis - Schneller Ermittlungserfolg von Bundes- und Landespolizei

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück - Am Neujahrstag (01.01.2017) gegen 09:10 Uhr suchte ein 19-Jähriger Syrer aus Dortmund das Bundespolizeirevier Bielefeld am Hauptbahnhof auf und meldete den Diebstahl seines Koffers. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme gab der Geschädigte an, dass zwei Männer seinen Koffer im Regionalexpress auf der Zugfahrt von Dortmund nach Minden entwendet und den Zug im Bahnhof Rheda-Wiedenbrück verlassen hätten. Eine 26-jährige Mitreisende aus Beckum hatte den Diebstahl beobachtet und über den Polizeiruf die Polizei verständigt.

Aufgrund der detaillierten Beschreibung durch die Zeugin sowie eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Kreispolizeibehörde Gütersloh führte letztendlich dazu, dass die beiden Tatverdächtigen durch Kräfte der Polizei Rheda-Wiedenbrück unmittelbar am Bahnhof Rheda-Wiedenbrück mit dem entwendeten Koffer aufgegriffen werden konnten. Bei den beiden Tatverdächtigen handelte es sich um zwei marokkanische Staatsbürger im Alter von 19- und 20-Jahren aus Rheda-Wiedenbrück bzw. Kerpen.

Nach Abschluss aller erforderlichen polizeilichen Maßnahmen sowie Einleitung eines entsprechenden Strafverfahrens blieben die beiden 19- und 20-jährigen Tatverdächtigen auf freiem Fuß. Der Koffer wurde dem Eigentümer im Anschluss wieder ausgehändigt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell