POL-GT: Wohnungseinbruch zu Silvester

Gütersloh (ots) - Rietberg (AK) - Am Silvesterabend, zwischen 20.30 und 23.15 Uhr, hebelten Unbekannte an einem Einfamilienhaus am Sudeschweg im Ortsteil Bokel das Schloss der Haustür auf. Die Täter durchsuchten das gesamte Haus und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Hinweise erbeten an die Polizei, 05242 - 41000.

