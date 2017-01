POL-GT: Versuchter Einbruch zu Silvester - Polizei fahndet nach drei Tätern

Gütersloh (ots) - Herzebrock (AK) - Am Silvesterabend, gegen 22.20 Uhr, versuchten drei etwa 25 - 30jährige vermutlich Südländer in ein Einfamilienhaus an der Straße Hovesaat einzubrechen. Die Täter wurden jedoch gestört und flohen vermutlich in einem Kraftfahrzeug in Richtung Bolandstraße. Alle Personen waren mittelgroß, zwei hatten dunkles Haar, einer eine Glatze. Hinweise erbeten an die Polizei, 05242 - 41000.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell