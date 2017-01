POL-GT: Silvesterbilanz der Kreispolizeibehörde Gütersloh

Gütersloh (ots) - Gütersloh (AK) - Wie im letzten Jahr verlief die Silvesternacht im Kreis Gütersloh insgesamt überwiegend friedlich. Von Silvester, 18.00 Uhr, bis Neujahr, 06.00 Uhr, gab es insgesamt 111 Polizeieinsätze (nahezu die gleiche Zahl wie im letzten Jahr), wovon 56 Bezug zu den Feierlichkeiten hatten. Insgesamt musste die Polizei in 16 Fällen Streitigkeiten bereinigen bzw. Randalierer zur Ordnung rufen. Außerdem gab es vier Einsätze wegen Schlägereien. Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gegen 05.40 Uhr auf der Straße Am Baumbach in Marienfeld wurde ein 25jähriger Mann aus der Mähdrescherstadt durch einen Angriff mit einer Flasche schwerverletzt. Er wurde in ein Gütersloher Krankenhaus eingeliefert (keine Lebensgefahr). Gegen den 18jährigen Tatverdächtigen aus Harsewinkel wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Gegen 00.10 Uhr kam es an der Bahnhofstraße in Verl zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, bei der zwei Männer und eine Frau leicht verletzt wurden. Der Streit hatte sich während der Böllerei daran entzündet, dass die eine Gruppe glaubte, von der anderen mit Pyrotechnik angegriffen worden zu sein. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Gegen 00.50 Uhr kam es an einer Gaststätte in Gütersloh an der Kaiserstraße zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Die Polizei schlichtete, erteilte einige Platzverweise und legte eine Strafanzeige vor. Weiterhin kam es zu 13 Einsätzen wegen Sachbeschädigungen, unsachgemäßem Umgang mit Pyrotechnik oder anderen Unfugs. Fünf hilflosen Personen musste im Kreisgebiet geholfen werden. Die Polizei musste insgesamt zu acht kleineren Bränden ausrücken: In Verl-Sürenheide brannte an der Stettiner Straße gegen 00.12 Uhr eine Hecke. An der Thaddäusstraße in Sürenheide wurde gegen 03.20 Uhr ein Postbriefkasten angesteckt, einige Briefe verbrannten. Hier bittet die Polizei um Hinweise. Weitere Brandeinsätze fielen in Gütersloh, Harsewinkel und Rheda an. In der Zeit von 00.00 Uhr bis 00.20 Uhr wurde in Gütersloh am Westring ein Zigarettenautomat mit Hilfe von Böllern gesprengt. Der Inhalt wurde zum Teil entwendet, etwas Hartgeld blieb auf der Straße zurück. Hier bitte die Polizei ebenfalls um Hinweise. In Gütersloh und in Schloß Holte-Stukenbrock wurden zwei PKW-Fahrer angehalten, die offenbar erheblich unter Alkoholeinwirkung standen. Es wurden Blutproben entnommen und der Führerschein sichergestellt. In Gütersloh wurde ein weiterer Kraftfahrer unter Alkoholeinwirkung angetroffen, er wird ein Bußgeld zahlen müssen. Im Kreisgebiet mussten außerdem zwei Anzeigen gegen Verkehrsteilnehmer wegen Fahrens unter Drogeneinfluss vorgelegt werden. Die meisten Kraftfahrer verhielten sich ordnungsgemäß, es gab auffallend wenige Verkehrsunfälle, keinen einzigen mit Verletzten.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell