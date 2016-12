POL-GT: Einbruch in Einfamilienhaus

Gütersloh (ots) - Gütersloh (CK) - In der Zeit von Mittwoch bis Donnerstagmorgen (28.-29.12.) hebelten bislang unbekannte Einbrecher ein Kellerfenster zu einem freistehenden Einfamilienhaus an der Straße Auf der Kammer auf und gelangten so in die Innenräume. Im Erdgeschoss durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Es steht noch nicht fest, ob etwas gestohlen wurde.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat zur Tatzeit oder davor verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder in dessen Nähe beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell