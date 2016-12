POL-GT: Feuerlöscher gefunden

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am Freitagmorgen (23.12.,11:00 Uhr) wurden im Mecklenburger Weg in Gütersloh zwei rote Feuerlöscher auf der Straße liegend aufgefunden. Ein Feuerlöscher war zuvor an der Straße halb entleert worden.

Die Polizei sucht Zeugen? Wer kann Hinweise geben, woher die Feuerlöscher stammen. Wer vermisst die Feuerlöscher? Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869 0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell