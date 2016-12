POL-GT: Wohnungseinbrüche in Rheda-Wiedenbrück am 23.12.2016

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (AK) - Am 23.12.2016 kam es zu insgesamt sieben Einbrüchen, die sich vermutlich hauptsächlich am frühen Abend ereigneten. Allein am westlichen Stadtrand sowie in St. Vit wurde fünfmal eingebrochen: Angegangen wurden drei Einfamilienhäuser an der Straße Auf der Bitterhorst sowie je ein Mehrfamilienhaus an der Straße Am Wieksbach und an der Frentruper Straße. In einem Fall (Auf der Bitterhorst) könnte die Tat auch Heiligabend verübt worden sein. Außerdem wurde am 23.12. zwischen 17.30 und 22.00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus am Heiligenhäuschenweg eingebrochen. In der Zeit vom 23.12.16, 08.00 Uhr, bis Heiligabend, 10.30 Uhr, drangen Einbrecher in ein weiteres Mehrfamilienhaus an der Gütersloher Straße in Rheda ein. Die Täter hebelten jeweils Terrassentüren oder Fenster auf und durchsuchten die Objekte. Zum Diebesgut liegen teilweise noch keine Erkenntnisse vor, in mehreren Fällen wurden zumindest geringe Bargeldbeträge entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise, 05242 41000.

