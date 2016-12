POL-GT: Wohnungseinbruch in Stukenbrock am 23.12.2016

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (AK) - Am 23.12.2016, zwischen 17.30 und 19.00 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Straße Jägergrund im Ortsteil Stukenbrock-Senne ein. Die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag. Die Polizei bittet um Hinweise, 05207 - 91620.

