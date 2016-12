POL-GT: Einbruch an Heiligabend

Gütersloh (ots) - Verl (AK) - Am 24.12.2016, zwischen 09.40 und 10.40 Uhr, schlugen Unbekannte die Terrassentür an einem Einfamilienhaus am Sudetenweg im Ortsteil Sürenheide ein. Es wurden alle Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise, 05207 - 91620.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell