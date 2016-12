POL-GT: Wohnungseinbrüche in Gütersloh am 23.12.2016

Gütersloh (ots) - Gütersloh (AK) - Am 23.12.2016 wurde in der Zeit von 14.00 Uhr bis etwa 18.00 Uhr in insgesamt fünf Wohnungen eingebrochen. Die Tatorte verteilen sich über das gesamte Stadtgebiet: Je ein Einfamilienhaus Unter den Ulmen und am Hüttenbrink, ein Mehrfamilienhaus an der Nordhorner Straße sowie je ein Einfamilienhaus an der Hessenheide und am Kiefernweg. Zumeist wurden Fenster aufgebrochen, anschließend die Räume durchsucht und in Einzelfällen Schmuck und Bargeld entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise, 05241 - 8690.

