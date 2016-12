POL-GT: Fußgängerin schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Steinhagen (HB) Am 24.12.16, gegen 17:40 Uhr, ereignete sich in Steinhagen ein Verkehrsunfall, bei dem eine 46-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Die Steinhagenerin ging auf dem Gehweg an der Bielefelder Straße in Richtung B68. In Höhe der Waldbadstraße wollte sie die Fahrbahn überqueren, um in Richtung Osterfeldstraße zu gehen. Hierbei wurde sie von einem PKW VW Multivan erfasst, dessen 74-jähriger Fahrer die Bielefelder Straße in Richtung B68 befuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Fußgängerin verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht, wo sie auch verbleiben musste. Der aus Steinhagen kommende PKW-Fahrer blieb unverletzt.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell