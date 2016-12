POL-GT: Rabiater Ladendieb flüchtet

Gütersloh (ots) - Gütersloh (CK) - Am Donnerstagnachmittag (22.12., 13.25 Uhr) beobachtete ein Mitarbeiter eines Discounters an der Blessenstätte einen bislang unbekannten Mann beim Diebstahl einer Schachtel Zigaretten. Daraufhin sprach der Angestellte ihn hinter dem Kassenbereich auf die Tat an und forderte ihn auf, ihn in die Büroräume zu begleiten, um auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Dieser Aufforderung kam der Täter jedoch nicht nach; er riss sich los und versuchte zu flüchten. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Vor dem Eingangsbereich stürzten beide schließlich auf ein geparktes Fahrrad, was der Täter zur Flucht nutzen konnte.

Er wird wie folgt beschrieben:

Etwa 18 Jahre, 1,75 Meter, schlank, dunkle, kurze Haare, südeuropäisches Aussehen, blaue Jacke, blaue Jeans.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Täter oder seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell