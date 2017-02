FW-PI: Quickborn: Feuer in einem kleinen Haus

Pinneberg (ots) - Quickborn: Feuer in einem kleinen Haus Datum: Donnerstag, 2. Februar 2017, 4.06 Uhr Einsatzort: Quickborn, Birkenweg Einsatz: FEUG (Feuer größer Standard)

Quickborn - In der Nacht zu Donnerstag ist in Quickborn ein kleines Haus Raub der Flammen geworden. Das am Birkenweg abgelegen in einem Waldgebiet gelegene eingeschossige Gebäude mit der Grundfläche von 3 x 5 Metern stand bereits vollständig in Flammen, als das Feuer entdeckt wurde. Personen wurden nicht verletzt. Aufwändig war für die mit 35 Kräften ausgerückte Freiwillige Feuerwehr Quickborn der Aufbau der Wasserversorgung. Zum nächsten Hydranten musste eine etwa 400 Meter lange Leitung verlegt werden. Zur Brandbekämpfung selbst nahmen die Helfer unter Atemschutz zwei Strahlrohre vor. Dabei nutzten sie ein rund um das Häuschen aufgebaute Gerüst, um von oben zu löschen. Der Einsatz dauerte gut zwei Stunden. Der Schlauchwagen des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg brachte anschließend neues Verbrauchsmaterial (Schläuche und Atemluftflaschen) zur Feuerwache Quickborn. Die Schadenshöhe und Brandursache sind noch unklar. Kräfte FF Quickborn: 35 mit acht Fahrzeugen KFV Pinneberg: Schlauchwagen, Pressesprecher, Kreiswehrführer Frank Homrich Rettungsdienst RKiSH: 1 RTW in Bereitstellung Polizei: 1 Streifenwagen Einsatzleiter: Daniel Nagel, Zugführer FF Quickborn

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell