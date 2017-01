FW-PI: 39 Einsätze - Feuerwehren im Kreis Pinneberg verzeichnen insgesamt ruhigen Jahreswechsel.

Die FF Quickborn im Einsatz beim Ablöschen eines Kleinfeuers. Bild-Infos Download

Pinneberg (ots) - Die wohl einsatzreichste Nacht des Jahres verlief aus Sicht der Feuerwehren im Kreis Pinneberg in diesem Jahr eher unspektakulär. Die Kooperative Regionalleitstelle West in Elmshorn alarmierte die Blauröcke im Kreis rund 39 Male im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 06:00 Uhr am Neujahrsmorgen.

Gegen 16:30 Uhr am Silvestermorgen überschlug sich zudem ein Porsche mit hoher Geschwindigkeit auf der A23. Der Verkehrsunfall zog 3 Verletzte Insassen nach sich, diese konnten sich jedoch selbstständig aus ihren PKW befreien. Die Feuerwehr Pinneberg sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn grob.

Der Einsatzschwerpunkt in der Silvesternacht befand sich dabei in Elmshorn, dort kam es unter anderem zu einer verirrten Silvesterrakete in der Regenrinne eines Hauses. Zur Kontrolle der Dachhaut wurden durch die Kameraden einige Dachziegel entfernt um den betroffenen Bereich zu kontrollieren.

Ansonsten verliefen die Einsätze eher unspektakulär, teilweise müssten nach Müllcontainerbränden in der Nähe von Gebäuden die Hausfassaden geöffnet werden um auszuschließen, dass sich das Feuer in die Dämmschicht gefressen hatte.

Die 39 Einsätze schlüsseln sich wie folgt auf: FF Elmshorn: 9 Einsätze (darunter 2x FEU) FF Pinneberg: 6 Einsätze FF Schenefeld: 4 Einsätze FF Uetersen: 3 Einsätze (darunter 1xFEU) FF Wedel: 3 Einsätze FF Rellingen: 2 Einsätze Die übrigen Einsätze verteilen sich vereinzelt auf das gesamte Kreisgebiet.

Leider mussten wir erleben, dass es auch dieses Jahr wieder vereinzelt dazu kam, dass Feuerwehrfahrzeuge auf der Anfahrt zu den Einsatzstellen mit Pyrotechnik beworfen wurden.

Bei dem überwiegenden Teil der Einsätze handelte es sich um Kleinfeuer. Sechs Mal lösten Brandmeldeanlagen aus.

Dass die Feuerwehren im Kreisgebiet ein vergleichsweise ruhiges Silvester verleben durften, ist sicherlich auch in den guten Vorkehrungen der einzelnen Feuerwehren zu begründen. Vielerorts werden am Silvestermorgen die Altpapiercontainer vorsorglich gewässert um einer Brandstiftung durch unsachgemäßen Einsatz von Feuerwerk entgegenzuwirken.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell