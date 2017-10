POL-SE: Uetersen - Schwerer Verkehrsunfall

Bad Segeberg (ots) - Im Kreuzungsbereich Tornescher Weg / Ossenpadd ist es gestern zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad gekommen, infolgedessen der 27-jährige Fahrer des Kraftrades schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Ein 34-jähriger PKW-Fahrer aus Uetersen befuhr gegen 17.40 Uhr den Tornescher Weg in Fahrtrichtung der Straße Kleiner Sand und bog im Kreuzungsbereich nach links in die Straße Ossenpadd ein. Hierbei übersah er ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ein ihm entgegenkommendes Motorrad, welches zeitgleich die Kreisstraße 20 in Richtung der Wittstocker Straße befuhr. Der 27-jährige Kawasaki-Fahrer prallte in der Folge gegen die rechte Fahrzeugseite des Skoda Oktavias und stürzt zu Boden, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Mann aus Tornesch an der Unfallstelle, ehe sie ihn in ein Krankenhaus transportierten.

Der Fahrer des PKW sowie seine 32-jährige Mitfahrerin kamen mit leichten Verletzungen davon. Zwei ebenfalls in dem Fahrzeug befindliche Kinder blieben unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand aufgrund des Zusammenstoßes ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 6.500 Euro.

