POL-SE: Appen - versuchter Einbruch in Bäckerei

Bad Segeberg (ots) - Am Freitagabend (06.10.2017) ist es zu einem Einbruchsversuch in eine Bäckerei an der Hauptstraße, Ecke Eekhoff, gekommen, bei dem zwei Täter durch einen aufmerksamen Anwohner gestört worden sind.

Gegen kurz vor 23 Uhr hörte ein Bewohner laute Geräusch aus dem Bereich der unter seiner Wohnung befindlichen Ladengeschäfte. Beim Nachschauen stellte er zwei Männer fest, die offensichtlich soeben gewaltsam durch die Eingangstür in das Geschäft einzudringen versuchten.

Durch den Zeugen aufgeschreckt, flohen beide in Richtung Bürgerhaus.

Beide Personen sollen circa 1,75 m groß und mit dunklen Kapuzenpullovern bekleidet gewesen sein. Ein Täter hätte zudem eine helle Hose und weiße Turnschuhe, der andere eine dunkle Hose getragen. Die Männer sollen in einer Sprache miteinander gesprochen haben, bei der es sich um "jugoslawisch" gehandelt haben könnte.

Die sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung der Täter.

Gegen Mitternacht versuchte eine Streife in der Straße Opn Bouhlen einen Fahrradfahrer zu kontrollieren, der sich allerdings durch Flucht entzog, so dass nur noch das Rad aufgefunden werden konnte. Der Radfahrer soll circa 20 Jahre alt, ungefähr 1,80 m groß sowie mit schwarzer Trainingshose mit weißen Streifen, schwarzen Schuhe und einer ebenfalls schwarzen Jacke mit Fellkragen bekleidet gewesen sein.

Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib der beiden Täter sowie des Radfahrers geben können. Sachdienliche Informationen können unter 04101 2020 mitgeteilt werden.

