POL-SE: Norderstedt - Polizei schnappt Täter nach Einbruch in Supermarkt

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von vergangenen Samstag auf Sonntag ist es in Norderstedt zu einem Einbruch in einen Supermarkt gekommen, infolgedessen der Täter von der Polizei festgenommen werden konnte.

Gegen 2:45 Uhr erhielt die Polizei den Notruf, dass es in einem Supermarkt in der Rathausallee zu einem Einbruch gekommen sei. Die alarmierten Polizisten von der Wache in Norderstedt konnten kurz darauf den mutmaßlichen Einbrecher noch am Tatort aufgreifen. Der Tatverdächtige hatte sich gewaltsam Zutritt zum Geschäft verschafft, kam allerdings nicht mehr dazu, mit seiner Beute zu flüchten.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 44 Jahre alten, polizeibekannten Mann, der nach vergangenen Taten bereits zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Da er sich aktuell lediglich im Hafturlaub befand, wurde er im Anschluss an seine Festnahme wieder in die Justizvollzugsanstalt zurück gebracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell