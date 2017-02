POL-SE: Henstedt-Ulzburg, Hamburger Straße / Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in eine Apotheke

Bad Segeberg (ots) - Heute, am 03.02.17, kam es in Henstedt-Ulzburg zwischen 02.00 und 02.45 Uhr zu einem Einbruch in eine Apotheke in der Hamburger Straße, bei dem Bargeld entwendet wurde. Eine Fahndung der Polizei nach den Tätern verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 040-528060 um Hinweise.

