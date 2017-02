POL-SE: Boostedt, Krützkamp / Polizei bittet um Hinweise nach zwei Einbrüchen

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag, den 02.02.17, kam es in der Zeit von 14.30 bis 20.30 Uhr zu Einbrüchen in zwei Einfamilienhäuser im Krützkamp. Entwendet wurde Bargeld und Schmuck. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04551-8840 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell