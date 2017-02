POL-SE: Halstenbek / Polizei erbittet Hinweise nach Einbrüchen

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag, den 31.01.17, kam es in Halstenbek zu drei Einbrüchen. In der Zeit von 08.00 bis 19.00 Uhr wurde in ein Reihenhaus in der Bahnhofstraße eingebrochen, wobei elektronische Geräte entwendet wurden. Zwischen 16.45 und 19.45 Uhr verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in einem Hochhaus im Friedrichshulder Weg und entwendeten Schmuck. Um kurz nach 13.00 Uhr wurde zudem in eine Doppelhaushälfte im Friedrichshulder Weg eingebrochen. Hier wurde ein Rucksack entwendet. Bereits am Montag, den 30.01.17, war zwischen 07.30 und 19.00 Uhr versucht worden in eine Doppelhaushälfte im Friedrichhulder Weg und gegen 18.30 Uhr in ein Endreihenhaus in der Hagentwiete einzubrechen. Zwischen 10.00 und 21.00 Uhr entwendeten Einbrecher aus einem Endreihenhaus im Eielkampsweg außerdem Bargeld. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04101-2020 um Hinweise.

