POL-SE: Appen, Hauptstraße / Polizei bittet um Hinweise nach Einbruch in Tankstelle

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es zu einem Einbruch in eine Tankstelle gekommen, bei dem es die Täter auf Tabakwaren abgesehen hatten. Gegen 00.45 Uhr vernahmen aufmerksame Anwohner einen lauten Knall, woraufhin kurze Zeit später die Alarmanlage der Tankstelle in der Hauptstraße ausgelöst wurde. Sie verständigten die Polizei, welche kurze Zeit später an der Tankstelle eintraf. Zwischenzeitlich hatten die Einbrecher die Flucht angetreten. Die Polizisten stellten fest, dass sich Unbekannte gewaltsam Zugang in das Gebäude verschafft und diverse Zigarettenschachteln entwendet hatten. Der Wert des erlangten Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Zeugenhinweise. Insbesondere Verkehrsteilnehmer, die zur besagten Zeit den Bereich der Hauptstraße befahren haben, werden gebeten, etwaige Beobachtungen oder Auffälligkeiten bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler unter 04101/2020 entgegen.

