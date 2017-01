POL-SE: BAB 23, Klein Offenseth-Sparrieshoop - Polizei erbittet Hinweise nach Verkehrsunfall

Bad Segeberg (ots) - Gestern Morgen ist es im Bereich der Anschlussstelle Horst / Elmshorn zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen, infolgedessen die Polizei Zeugen sowie den bislang unbekannten Unfallverursacher sucht.

Die Ermittler beim Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Pinneberg sind insbesondere auf der Suche nach dem Fahrer eines möglicherweise orangefarbenen Transporters, welcher gestern Morgen gegen 7.30 Uhr über die Anschlussstelle Horst / Elmshorn auf die Bundesautobahn 23 in Richtung Hamburg gefahren ist und im weiteren Verlauf, vermutlich ohne es bemerkt zu haben, einen Verkehrsunfall verursacht hat.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der Transporter die Vorfahrt einer 33-jährigen Skoda-Fahrerin missachtet haben, welche zeitgleich den rechten der beiden Fahrstreifen in Richtung Süden befuhr und durch das Manöver des Transporters bremsen und mit ihrem schwarzen Rapid nach links ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Im selben Augenblick näherte sich ein weiterer PKW auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn. Der 36-jährige Audi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem grauen A3 auf den plötzlich vorausfahrenden Skoda auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von insgesamt etwa 7.000 Euro.

Der Fahrer des Transportes scheint das Geschehen um sein Fahrzeug herum gar nicht registriert zu haben. Er setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Die Polizei bittet den Unbekannten, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Weitere Hinweise zu dem Unfall nimmt der Fachdienst Bundesautobahn unter 04121-40920 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell