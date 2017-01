POL-SE: Bad Segeberg / Falscher Kriminalbeamter konnte ermittelt werden

Bad Segeberg (ots) - Im letzten Dezember sind bei der Polizei mehrere Ermittlungsverfahren wegen Amtsanmaßung eingeleitet worden, da sich ein anonymer Anrufer als Kriminalbeamter am Telefon ausgab. Die "echte" Kriminalpolizei konnte nun den Verantwortlichen ermitteln. Seit Ende Dezember ermittelte die Kriminalpolizei in Bad Segeberg in vier Fällen, bei denen sich ein Unbekannter am Telefon als Angehöriger der "Kripo Segeberg" ausgab. Der anonyme Anrufer täuschte vor, dass er in Vermisstensachen ermitteln würde. Eine Recherche einer von ihm genutzten Handynummer verlief zunächst erfolglos, da der Mann bei der Handyvertragsgesellschaft einen falschen Namen und eine falsche Anschrift angegeben hatte. Auch E-Mail-Adressen waren mit Fantasienamen wie "Peter Pan" und Fantasieadressen hinterlegt. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei den 52- jährigen Verantwortlichen aus dem Kreis Segeberg ermitteln. Bei seiner Vernehmung gestand der Mann die bekannten Taten und räumte noch zehn weitere solcher Anrufe ein. Als Motiv gab der Beschuldigte an, dass er Spaß an den Telefonaten gehabt habe und ihm die Vorstellung gefiel, dass die Menschen auf seine Anweisungen reagierten. Der Beschuldigte muss sich wegen Amtsanmaßung gemäß § 132 StGB verantworten. Die Ermittler bitten Personen, die ebenfalls solche Anrufe erhalten haben, sich unter 04551/8840 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell