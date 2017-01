POL-SE: Kreis Pinneberg - Mehrere Wohnungseinbrüche am Wochenende - Bewohner überraschen Einbrecher in Appen

Bad Segeberg (ots) - Im Verlauf des vergangenen Wochenendes ist es zu mehreren Wohnungseinbrüchen im Kreisgebiet gekommen.

Insgesamt neun Taten musste die Polizei zwischen Freitag und Sonntag aufnehmen. Zwei Mal versuchten unbekannte Täter, gewaltsam in Wohnhäuser in Quickborn einzudringen. Betroffen waren hier eine Doppelhaushälfte in der Hans-Heyden-Straße sowie ein Einfamilienhaus in der Heidkampstraße. Dabei gelang es ihnen in einem Fall, in dem anderen blieb es bei einer Versuchstat.

In der Nachbargemeinde Hasloh versuchten sich die Täter gleich an drei Wohnobjekten im Garstedter Weg, in der Kieler Straße sowie in der Straße Großer Dorn. In einem Fall gelang es den Unbekannten, die Terrassentür aufzuhebeln und in das Reihenhaus einzudringen.

Zu drei weiteren Wohnungseinbrüchen ist es in Halstenbek gekommen, bei denen die Täter Einfamilien- bzw. Doppelhäuser im Krupunder Grund, in der Grünen Twiete und im Seekamp angingen. Während es in einem Fall bei einem Versuch blieb, gelang den Tätern in den beiden anderen Fällen die Tatausführung. Im Krupunder Grund hatten Nachbarn das Splittern von Scherben gehört und direkt die Polizei alarmiert. Die anschließende Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Diensthund verlief negativ. In einer nahe gelegenen Straße beschrieb ein Anwohner den eingesetzten Polizeibeamten eine männliche, dunkel gekleidete Person, die sich offensichtlich auf einer Baustelle vor einem vorbeifahrenden Streifenwagen versteckt hatte. Auch diese Person war nicht mehr auszumachen.

Die Bewohner eines Einfamilienhauses in Appen kehrten genau in dem Moment zurück, als ein dunkel gekleideter, etwa 180cm-großer Täter ihr Haus im Pinnaubogen mit einer Plastiktüte durch eine Terrassentür verließ und über ein benachbartes Feld flüchtete. Auch in diesem Fall gelang es trotz schneller Reaktion der Bewohner und des Einsatzes von sieben Streifenteams und eines Diensthundes nicht mehr, Täter oder verdächtige Personen im Nahbereich festzustellen.

Bei nahezu allen Einbruchstaten hebelten die Einbrecher Fenster und Terrassentüren auf. Lediglich bei einer Tat gelang es, durch das Auftreten eines Kellerfensters ins betroffene Haus einzudringen. In den meisten Fällen hatten es die Täter auf Schmuck und Bargeld abgesehen.

Unter der Telefonnummer 04101-2020 erbittet die Kriminalpolizei Pinneberg infolge der Taten Hinweise von Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht oder verdächtige Personen beobachtet haben.

