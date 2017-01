POL-SE: Hetlingen - Autofahrerin fährt auf Traktor auf

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Freitagabend ist es auf der Holmer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, infolgedessen eine 82-jährige Verkehrsteilnehmerin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden musste.

Die Dame befuhr gegen 19.20 Uhr mit ihrem PKW die L 261 aus Hetlingen kommend in Richtung Holm. Unmittelbar vor einem temporär eingerichteten Baustellenbereich kollidierte die Frau mit einem vorausfahrenden Traktor. Die 82-Jährige fuhr offenbar ungebremst auf die landwirtschaftliche Zugmaschine auf und geriet nach dem Aufprall mit ihrem Opel auf die rechtsseitig befindliche Bankette.

Rettungskräfte eilten zur Unfallstelle, befreiten die in ihrem Auto eingeklemmte Frau aus dem völlig zerstörten Fahrzeugwrack, welches zwischenzeitlich in den angrenzenden Wassergraben zu rutschen drohte und transportierten die schwerverletzte Dame mit einem Rettungswagen in ein Hamburger Krankenhaus.

Der 51-Jährige Landwirt blieb unverletzt. An seinem Gefährt entstand ein geringer Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 1.000 Euro.

Weitere Hinweise zu dem Unfall nimmt das Polizeirevier Wedel unter 04103-50180 entgegen.

