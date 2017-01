POL-SE: Kreis Pinneberg - Fünf neue Fälle von Wohnungseinbrüchen

Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Mittwoch sind der Polizei im Kreisgebiet fünf neue Einbruchstaten gemeldet worden. Betroffenen waren im Zeitraum vom Dienstagabend bis zum gestrigen Tagesverlauf zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der Bäckerstraße in Halstenbek, ein Einfamilienhaus im Heidgrabener Weg in Klein Nordende sowie eine Mehrfamilienhauswohnung (Wittekstraße) und ein Einfamilienhaus (Generaloberst-Beck-Straße) in Pinneberg. An allen Tatorten versuchten die Täter, Terrassen- bzw. Balkontüren oder Fenster aufzuhebeln. Während ihnen das bei vier der Taten gelang, wurden die Unbekannten bei der fünften durch einen Hund der Anwohner gestört und flüchteten vom Tatort.

Zeugenhinweise zu entsprechenden Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei unter 04101-2020 entgegen. Für den Fall in Klein-Nordende wenden Hinweisgeber sich bitte an die Kriminalpolizei in Elmshorn unter der Telefonnummer 04121-8030.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell