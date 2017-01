POL-SE: Schmalfeld, Rothenbeker Weg / Jagdwilderei

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag, den 7.1.17, ist im Schmalfelder Moor in der Nähe des Rothenbeker Weges in einem Graben ein Reh gefunden worden, welches vermutlich einem Wilderer zum Opfer gefallen ist. Ein Unbekannter hatte offensichtlich mit einer Jagdwaffe das Tier erlegt. Bereits am 19.11.16 waren zwischen Schmalfeld und Rotenbek in der Nähe des jetzigen Fundortes zwei tote Rehe aufgefunden worden, von denen ebenfalls ein Tier nachweislich gewildert worden ist. Warum der Täter die erbeuteten Tiere zurückließ, ist nicht bekannt. Vermutlich fühlte sich der Täter gestört. Es besteht die Möglichkeit, dass Zeugen den Unbekannten beobachtet haben. Seit dem Jahre 2013 kam es im Kreis Segeberg zu über 40 angezeigten Taten der Jagdwilderei gemäß § 292 StGB, wobei eine deutliche örtliche Häufung in der Umgebung von Bad Bramstedt erkennbar ist. In den meisten Fällen konnten lediglich Reste eines Aufbruchs, verschiedene Fallen oder Wild, welches durch unberechtigt abgegebene Schüsse verletzt worden war, festgestellt werden. In nur wenigen Fällen konnten weiterführende Hinweise auf Tatverdächtige erlangt werden. Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg, Bereich Umwelt, bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter 04551/8840 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell