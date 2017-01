POL-SE: Bad Bramstedt, Landweg / Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag, den 29.12.16, ist es in Bad Bramstedt auf dem Parkplatz des Sky-Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine bisher unbekannte Verkehrsteilnehmerin beschädigte in der Zeit von 15 Uhr bis 15.20 Uhr einen geparkten schwarzer 3-er BMW und setzte ihre Fahrt fort. Eine aufmerksame Bürgerin beobachtete den Unfall und wies den Fahrer des angefahrenen Fahrzeugs bei seiner Rückkehr auf die Beschädigung hin. An dem Fahrzeug entstand im Heckbereich ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Die Polizei Bad Bramstedt hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet die unbekannte Zeugin und weitere Hinweisgeber, sich bei der Polizei unter 04192/39110 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell