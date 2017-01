POL-GI: Tödlicher Verkehrsunfall mit Radfahrer in Lohra (Kreis Marburg-Biedenkopf)

Gießen (ots) - Tödlich endete für einen Radfahrer ein Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag in Lohra ereignete. Der 45-jährige Radfahrer aus Lohra befuhr gegen 15:15 Uhr einen Feldweg und wollte im Bereich Ortseingang Lohra auf die Landstraße auffahren . Hierbei übersah er offensichtlich einen von links aus Richtung Ortsmitte Lohra kommenden Smartfahrer. Er wurde von dem PKW seitlich erfasst und in den Straßengraben geschleudert. Hierbei erlitt er schwerste Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Der 63-jährige PKW-Fahrer aus Pohlheim blieb bei dem Unfall unverletzt, es entstand ein Sachschaden von 6.000 Euro. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzu gezogen.

Thomas Gaß (Polizeiführer vom Dienst)

