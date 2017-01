POL-GI: Gebäudebrand in Gießen mit drei Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Gießen (ots) - Drei Leichtverletzte sowie ca. eine Dreiviertelmillion Euro Sachschaden sind die vorläufige Bilanz eines Gebäudebrandes im Uferweg in Gießen am 7. Januar 2017. Nach Alarmierung der Feuerwehr gegen 16.00 Uhr brannte bei Eintreffen der ersten Rettungs- und Feuerwehrkräfte der Gebäudekomplex, in dem ein griechisches Restaurant, die DLRG und ein Tanzverein ihre Räumlichkeiten haben, bereits in größerem Umfang. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Feuerwehr Gießen mit 75 Einsatzkräften vor Ort mit den Löscharbeiten beschäftigt , die sich noch bis nach Mitternacht hinziehen dürften. Für die Betreuung der Einsatzkräfte und Beteiligten sind darüber hinaus ca. 50 Rettungskräfte vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen soll es zum Brandausbruch in den Räumlichkeiten der Gaststätte gekommen sein. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich sechs Angestellte dort auf, die zusammen mit zwei Personen aus den Räumlichkeiten des Tanzvereins das Gebäude noch rechtzeitig verlassen konnten. Von den Personen erlitten eine 57-jährige Gaststättenangestellte sowie ein 20- und ein 19-jähriger Gaststättenangestellter Rauchgasverletzungen, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Im Rahmen der Ermittlungen der Kriminalpolizei Gießen soll ein Brandsachverständiger hinzugezogen werden, so dass erste Ergebnisse zur Brandursache frühestens am Montag, den 9. Januar zu erwarten sind.

Stephan Wenz, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell