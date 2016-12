POL-GI: Raubüberfall auf Tankstelle in Kirchhain

Gießen (ots) - Am Donnerstagabend, um 19:35 Uhr überfiel ein maskierter Täter die Total-Tankstelle in der Niederrheinischen Straße in Kirchhain. Nachdem der Täter den Verkaufsraum betreten hatte, bedrohte er den 28-jährigen Marburger Angestellten mit einem größeren Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Derart eingeschüchtert öffnete dieser die Kasse und übergab ihm die gesamten Tageseinnahmen. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Höhe des geraubten Bargeldes beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Bereich. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 25 Jahre alt, etwa 175 cm groß, auffallend schlanke Figur. Er sprach akzentfrei deutsch. Bekleidet war er mit einem grauen Sweatshirt-Jacke, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Turnschuhen mit weißem Sohlenrand. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/4060

Thomas Gaß (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell