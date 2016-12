POL-GI: Versuchter Raubüberfall auf Elektronikgeschäft in Buseck

Gießen (ots) - Am Donnerstagabend kam es kurz nach 18:00 Uhr in Buseck-Großenbuseck zu einem versuchten Raubüberfall auf ein Elektronikgeschäft. Drei mit schwarzen Hauben und Sonnenbrillen maskierte Täter betraten den Geschäftsraum und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Geistesgegenwärtig verließ der 57-jährige anwesende Angestellte jedoch sofort den Verkaufsraum und floh in die hinteren Räume. Offensichtlich hiervon irritiert, verließen nun auch die drei Täter das Geschäft, ohne vorher Raubgut mitgenommen zu haben. Sie flüchteten in unbekannte Richtung, eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Die Täter werden wie folgt beschrieben: ca. 180-185 cm groß und schlanke Figur. Bekleidet waren sie mit grauen Pullis. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Gießen, Tel. 0641/70060.

Thomas Gaß (Polizeiführer vom Dienst)

