POL-GI: Raubüberfall auf Tankstelle vereitelt

Gießen (ots) - Bad Nauheim (Wetteraukreis). In den frühen Abendstunden des 26. Dezember 2016 scheiterte ein bislang unbekannter Täter mit seinem Vorhaben, in einer Tankstelle im Ortsteil Nieder-Mörlen Bargeld zu erbeuten. Gegen 18.00 Uhr betrat ein, mit einem weißen Tuch maskierter Mann die Verkaufsräume einer Tankstelle in der Frankfurter Straße und bedrohte den 57-jährigen Tankstellenpächter mit einer silbernen Pistole. Als er von dem Tankstellenpächter Bargeld verlangte, griff dieser kurzer Hand zu seinem Pfefferspray und verpasste dem Räuber eine Ladung ins Gesicht, so dass dieser unverrichteter Dinge die Flucht antreten musste. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte bislang nicht zum Erfolg. Der unbekannte Mann wird als 1,75 groß mit schlanker Statur beschrieben. Er war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpulli, schwarzer Jogginghose und schwarzen Schuhen. Der Kapuzenpulli hatte ein rautenförmiges, helles Emblem am linken Ärmel in Höhe des Oberarms. Täterhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg unter der Telefonnummer 06031/6010 entgegen.

