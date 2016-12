POL-GI: Raubüberfall auf Spielothek

Gießen (ots) - Eine Spielhalle im Schiffenberger Weg in Gießen wurde am späten Abend des 26. Dezember 2016 durch zwei bewaffnete und mit Monstermasken maskierte Täter heimgesucht. Gegen 22.35 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Männer, die mit Messer und Pistole bewaffnet waren, die Spielhalle und bedrohten einen 70-jährigen Angestellten. Während der Täter mit der Pistole den Angestellten in Schach hielt, stürmte der Täter mit dem Messer hinter den Kassentresen, nahm Bargeld an sich, das nach aktuellen Schätzungen einen mittleren dreistelligen EURO-Betrag erreicht haben dürfte, und verstaute es in einer mitgebrachten Plastiktüte. Dann flüchteten die beiden Täter unerkannt über den Schiffenberger Weg stadteinwärts in Richtung Einmündung Klingelbachweg. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Polizeistreifen führte bisher nicht zur Ergreifung der Flüchtigen. Die beiden Männer werden als ca. 1,75 groß mit schlanker Statur beschrieben. Sie trugen vollständig schwarze Kleidung und waren mit Monstermasken, die mit Sehschlitzen und Mundöffnung ausgestattet waren, maskiert. Täterhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gießen unter der Telefonnummer 0641/70060 entgegen.

