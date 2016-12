POL-GI: Tödlicher Verkehrsunfall mit Fußgänger

Gießen (ots) - In der Nacht zu Heilig Abend wurde ein Fußgänger auf der Autobahn A 485 von einem Pkw erfasst und verstarb an den Folgen des Zusammenstoßes. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 22-jähriger Mann aus Bad Berleburg gegen 02.25 Uhr die Richtungsfahrbahn Marburg der A 485 in unmittelbarer Nähe der Anschlussstelle Ursulum überqueren. Als er sich auf der rechten der beiden Fahrstreifen befand, wurde er von einem herannahenden Pkw erfasst. Während der 26-jährige Fahrer aus Gießen unverletzt blieb, verstarb der 22-jährige nach erfolgloser Reanimation wenige Stunden später im Krankenhaus. Die Richtungsfahrbahn blieb für ca. 2 Stunden gesperrt. Am dem beteiligten VW Caddy entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000.- EUR. Warum der 22-jährige an dieser Stelle die Fahrbahn überqueren wollte, war bislang nicht zu klären.

Stephan Wenz Polizeiführer vom Dienst

