GBA: Erklärung zum Stand der Ermittlungen

Karlsruhe (ots) - Die Bundesanwaltschaft wird heute um 15.30 Uhr über den aktuellen Stand der Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Anschlag am 19. Dezember 2016 auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin informieren. Zu diesem Zweck wird die Pressesprecherin der Bundesanwaltschaft eine Erklärung vor Medienvertretern abgeben.

Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich bis 13 Uhr, bei der Pressestelle der Bundesanwaltschaft per E-Mail zu akkreditieren (E-Mail pressestelle@gba.bund.de). Dabei sind der Name und das Geburtsdatum mitzuteilen.

