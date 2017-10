POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstagnachmittag überquerte eine 70-Jährige im Ortsteil Baiertal, an einem Zebrastreifen die Wieslocher Straße, als sie gegen 14.20 Uhr von einem Mitsubishi touchiert wurde. Die 54-jährige Fahrerin war in Richtung Schatthausen unterwegs. Bei dem folgenden Sturz zog sich die Fußgängerin lebensgefährliche Kopfverletzungen zu.

Die Verkehrspolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dieser unter Telefon 0621/174-4140 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Heiko Kranz

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell