POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 46-Jähriger wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Das Amtsgericht Mannheim erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim am Dienstag, 10.10.2017 Haftbefehl gegen einen 46-Jährigen. Dieser ist des versuchten Mordes dringend tatverdächtig.

Der 46-Jährige soll am Montagmittag, 09.10.2017 unter Vortäuschen von Kaufinteresse ein Geschäft in der Weinheimer Hauptstraße betreten haben.

Dort soll er sodann mehrfach und unvermittelt mit einem mitgebrachten Messer, von hinten, auf einen 24-Jährigen Angestellten eingestochen haben. Von seinem Angriff soll er erst abgelassen haben, als ein Zeuge dem 24-Jährigen zu Hilfe kam.

Der 46-Jährige wurde kurz nach der Tat noch am Tatort vorläufig festgenommen. Das schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminal-kommissariats Mannheim, insbesondere zum Tatmotiv dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Heiko Kranz

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/



oder



Staatsanwaltschaft Mannheim

Erste Staatsanwältin Sandra Utt

Telefon: 0621/292-7106

E-Mail: poststelle@stamannheim.justiz.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell